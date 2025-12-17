بورس انرژی ایران در آخرین روز کاری هفته میزبان عرضه ۴۰ هزار تن متانول صادراتی در رینگ بین‌الملل است و هم‌زمان بازار برق نیز با عرضه‌های متنوع برق نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، برق سبز و برق آزاد رونق گرفته است.

در بازار فیزیکی بورس انرژی و در روز چهارشنبه ۲۶ آذر، عرضه‌های متنوعی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی انجام می‌شود.

در این میان، مهم‌ترین عرضه رینگ بین‌الملل از نظر حجم، به عرضه صادراتی ۴۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان اختصاص دارد.

هم‌چنین در رینگ داخلی، از مهم‌ترین عرضه‌ها به لحاظ حجمی می‌توان به عرضه ۳ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان، ۲ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز و یک‌هزار و ۵۰۰ تن نفتای سبک پالایش نفت آبادان اشاره کرد.