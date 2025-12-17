پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بورس انرژی ایران در آخرین روز کاری هفته میزبان عرضه ۴۰ هزار تن متانول صادراتی خواهد بود. همزمان، بازار برق بورس انرژی نیز شاهد عرضههای متعددی از برق نیروگاههای بزرگمقیاس، برق سبز و برق آزاد است؛ بهطوری که در هفته پایانی آذر، رونق دوبارهای در معاملات بازار برق رقم خورده است.
در بازار فیزیکی بورس انرژی و در روز چهارشنبه ۲۶ آذر، عرضههای متنوعی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی انجام میشود.
در این میان، مهمترین عرضه رینگ بینالملل از نظر حجم، به عرضه صادراتی ۴۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان اختصاص دارد.
همچنین در رینگ داخلی، از مهمترین عرضهها به لحاظ حجمی میتوان به عرضه ۳ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان، ۲ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز و یکهزار و ۵۰۰ تن نفتای سبک پالایش نفت آبادان اشاره کرد.