نخستین ناوگان اتوبوس برقی در کلانشهر اصفهان، امروز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: برقیسازی ناوگان تنها جایگزینی دیزلی نیست، بلکه تغییر نگرش راهبردی برای کاهش آلایندگی و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان به شمار میآید.
سعید ساکت با اشاره به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومانی نخستین ناوگان اتوبوس برقی در اصفهان افزود: گام بعدی شامل ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی دیگر است که روزانه بیش از یک میلیون لیتر سوخت صرفهجویی کرده و با کاهش ۵۰۰ تُنی دیاکسیدکربن شرایط توسعه گستردهتر حملونقل پاک را فراهم میکنند.
وی ادامه داد:اتوبوسها به طور کامل برقی است و هر شب به مدت سه ساعت شارژ میشود، که با این شارژ یک روز کامل با حداقل ۲۵۰ کیلومتر پیمایش در سطح شهر به شهروندان سرویسدهی میکند.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حملونقل شورای اسلامی شهر اصفهان هم گفت:
حملونقل پاک فقط به برقیسازی محدود نمیشود و در راستای همین رویکرد، توسعه قطار شهری با سرمایه گذاری سنگین در خطوط یک و دو مترو و برنامهریزی برای خط سهاجرا شده است.
ابوالفضل قربانی افزود: هر دستگاه اتوبوس برقی با رقم حدود ۲۰ میلیارد تومان تهیه و تأمین کامل این هزینهها بدون حمایتهای گذشته دولت اجرا میشود.
وی ادامه داد: ورود اتوبوسهای برقی نهتنها یک اقدام فنی و حملونقلی، بلکه تصمیمی راهبردی در راستای حفاظت از محیطزیست، کاهش هزینههای بلندمدت شهری، حرکت به سمت توسعه و تحقق شعار «اصفهان من، شهر زندگی» به شمار میرود.