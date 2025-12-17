پخش زنده
هادی حق شناس در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت بهبود کیفیت آموزش در مدارس، خواستار استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و مشارکت مؤثر اولیای دانشآموزان برای ارتقای سطح آموزشی استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در نشست شورای آموزش و پرورش، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی، گفت: مسئولان آموزش و پرورش باید با بهرهگیری حداکثری از امکانات موجود و همراهی اولیای دانشآموزان، مسیر تحقق اهداف آموزشی را هموار کنند.
هادی حق شناس با تأکید بر اینکه میانگین نمرات دانشآموزان استان باید از متوسط کشور بالاتر باشد، افزود: دستگاه تعلیم و تربیت، شورای آموزش و پرورش، انجمنهای اولیا و مربیان و تمامی دستاندرکاران حوزه آموزش باید برای تحقق این هدف همافزایی و همکاری داشته باشند.
وی همچنین با قدردانی از تلاش معلمان در مسیر تعلیم و تربیت دانشآموزان گفت: فرآیند انتخاب معلمان نمونه استان در حال انجام است و پس از جمعبندی، از برگزیدگان در اردیبهشتماه سال آینده همزمان با هفته معلم تجلیل خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این نشست گفت: در تلاشیم با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای علمی و فرهنگی گامهای موثری در راستای توسعه و اعتلای هرچه بیشتر جامعه برداریم.
نرگس دستیار بر نقش و اهمیت مدیران و مسئولان آموزش و پرورش در پرورش نسل جوان متعهد و متخصص تأکید کرد افزود: پیشرفت و توسعه پایدار کشور در گرو توجه جدی به آموزش و پرورش و تقویت جایگاه آن در جامعه است.
همچنین در نشست شورای آموزش و پرورش، از مادر «حسام پورمحمد» دانشآموز ۱۴ ساله لنگرودی که خانوادهاش با اهدای اعضای بدن فرزند خود جان چند بیمار را نجات دادند، قدردانی شد.
استاندار گیلان هم در آیین تجلیل از مادر این دانش آموز، از نامگذاری یکی از مدارس شهرستان لنگرود به نام این دانشآموز اهداکننده زندگی خبر داد.
همچنین در این نشست از کتاب «از ایرانمون دفاع میکنیم» برای تدریس در تمامی مقاطع تحصیلی رونمایی شد.