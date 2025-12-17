نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافق با تأکید بر ضرورت تقویت هویت فرهنگی، حمایت از نخبگان، مفاخر و کارآفرینان و همچنین توجه جدی به چالش‌های اجتماعی و جمعیتی شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافق با بررسی سه دستور کار اصلی شامل تبیین وظایف و رسالت شورا، تصویب آیین‌نامه جلسات داخلی و تعیین اولویت‌های فرهنگی شهرستان برگزار شد.

آخوندی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق، با اشاره به دستور کار نخست گفت: تصمیمات و مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید در چارچوب سیاست‌ها و قوانین کشور باشد و طرح‌ها و برنامه‌هایی که پس از بررسی به تصویب شورا برسند، از حمایت آن برخوردار خواهند شد.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی حق نظارت بر مسائل فرهنگی را دارد و فعالیت‌های آن بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی به‌عنوان سند بالادستی انجام می‌شود. به گفته وی، این شورا در سطح کشور بر سه محور «حمایت، سیاست‌گذاری و نظارت» فعالیت می‌کند.

آخوندی در تشریح دستور کار دوم اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافق دارای پنج کمیته دائمی است که ریاست تمامی آنها بر عهده معاون امور اجتماعی فرمانداری خواهد بود.

در ادامه، حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه بافق، با تأکید بر تقویت خرد جمعی در فرآیند تصمیم‌سازی گفت: علاوه بر اعضای حقیقی و حقوقی شورا، می‌توان متناسب با موضوع جلسات و به تشخیص رئیس و دبیر شورا، از افراد صاحب‌نظر برای حضور و مشارکت دعوت کرد.

وی افزود: پس از تصویب هر موضوع، آن تصمیم نظر همه اعضای شوراست و باید مورد حمایت و دفاع قرار گیرد و اجرای مصوبات نباید صرفاً از روی اجبار باشد.

امام جمعه بافق در تشریح دستور کار سوم، مفاخر فرهنگی را سرمایه‌های ماندگار شهر دانست و تصریح کرد: معرفی و شناساندن مفاخر باید با جدیت دنبال شود و برگزاری همایش سالانه مفاخر و مشاهیر شهر در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین بر ضرورت برگزاری کنگره محمدتقی‌خان بافقی در کنار کنگره وحشی بافقی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به وضعیت نخبگان شهرستان بافق گفت: حمایت از نخبگان و کارآفرینان، ایجاد بازارچه دائمی برای تولیدکنندگان و توجه ویژه به قشر دانش‌آموز از ضرورت‌های جدی شهرستان بافق است.

وی همچنین با هشدار نسبت به چالش‌های جمعیتی و اجتماعی شهرستان افزود: کمبود نیروی جوان، افزایش مهاجرت، ورود فرهنگ‌های مختلف و اختلاط مذاهب، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت فرهنگی هوشمندانه است.

در ادامه این نشست، فلاح با اشاره به پیشینه فرهنگی استان یزد گفت: این استان دارای سبقه‌ای عمیق فرهنگی است، اما به اشتباه به سمت صنعتی شدن حرکت کرده‌ایم و اکنون رسالت ما پررنگ‌تر کردن هویت فرهنگی شهرستان‌هاست.

وی افزود: برای حمایت یکپارچه از فعالیت‌های فرهنگی، آیین‌نامه‌ای تدوین شده که در اختیار اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

فلاح با تأکید بر معرفی مفاخر فرهنگی اظهار کرد: چاپ کتابی فاخر درباره وحشی بافقی باید در دستور کار قرار گیرد و برای انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده، تولید آثار مکتوب بیشتری ضروری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره بین‌المللی وحشی بافقی با حضور شاعران فارسی‌زبان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.