پخش زنده
امروز: -
عرضه آبنباتهای دودزا در بازار، به عنوان یک تاکتیک گمراهکننده برای کشاندن کودکان به سمت دخانیات، یک زنگ خطر جدی است. در صورت مشاهده محل عرضه این محصولات، مراتب را فوراً به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ابهر، نسبت به عرضه و مصرف محصولی با عنوان «آبنبات دودزا» هشدار داد و آن را برای سلامت کودکان و نوجوانان بسیار مضر و خطرناک خواند.
محمدی، گفت: این محصول بهصورت ظاهرا خوراکی و با بستهبندی فریبنده در برخی اماکن عرضه میشود و میتواند زمینهساز گرایش کودکان و نوجوانان به مصرف دخانیات شود.
آبنبات دودزا با ایجاد دود هنگام مصرف، رفتارهای مشابه استعمال سیگار و سایر محصولات دخانی را شبیهسازی میکند و این موضوع از نظر بهداشت عمومی، بهویژه در گروههای سنی آسیبپذیر، بسیار نگرانکننده است.
سرپرست مرکز بهداشت ابهر تأکید کرد: این محصولات میتوانند موجب عادیسازی مصرف دخانیات در ذهن کودکان و نوجوانان شده و اثرات منفی جسمی، روانی و اجتماعی در پی داشته باشند.
محمدی با اشاره به ضرورت همکاری شهروندان در حفظ سلامت جامعه، افزود: عرضه، توزیع و مصرف این محصول از نظر بهداشتی مورد تأیید نیست و لازم است خانوادهها، والدین، مدیران مدارس و اصناف نسبت به شناسایی و جلوگیری از دسترسی کودکان و نوجوانان به اینگونه اقلام هوشیار باشند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده آبنبات دودزا در فروشگاهها، دکهها یا سایر مراکز عرضه، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا کارشناسان بهداشت محیط در اسرع وقت نسبت به بررسی و پیگیری موضوع اقدام کنند.