به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور دانش آموزان، اولیاء، معلمان و برخی مسئولان محلی و شهرستانی، جشنواره فرهنگی و آموزشی آداب و غذا‌های سنتی و محلی در مدرسه شبانه روزی متوسطه اول هاجر سرفاریاب برگزار شد.

دبیر این جشنواره در حاشیه این برنامه گفت: در این جشنواره با مشارکت فعال دانش آموزان و اولیاء انواع غذا‌های بومی و محلی مثل آش دوغ، آش کشک، نان بلوط (کلگ)، نان محلی (شلشلی)، خوراک پنیرک (توله) و ... پخت و در محل سیاه چادر و بهون برپا شده به حاضران و بازدید کنندگان عرضه شد.

خانم آزاد افزود: در بخش دیگر این جشنواره نمایشگاهی از انواع دارو‌های گیاهی و خشکبار‌های محلی نیز برپا و خواص آنها از طرف دانش آموزان به بازدید کنندگان ارائه شد.

وی همچنین هدف از برگزاری این جشنواره را آشنائی و ایجاد علاقه در دانش آموزان در زمینه سنت‌ها و آداب مردم منطقه عنوان کرد و گفت: این گونه جشنواره‌ها فرصت یادگیری متفاوت و بهتری را برای دانش آموزان فراهم می‌کند.

خانم عزیزی کارشناس تغذیه هم گفت: نان تیری با ارزشترین و بهترین نان‌ها و نان بلوط (کلگ) دارای خواصی همچون تقویت سیستم ایمنی، کاهش قند خون، بهبود هضم و کاهش کلسترول است.

