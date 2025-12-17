تبادل و اندیشه ورزی در حوزه جغرافیا در ششمین همایش ملی دانشِ آموزش محتوای pck
مهدی زاده افزود: این همایش با هدف تعامل، تبادل و اندیشه ورزی حوزه جغرافیا برای اساتید و دانش پژوهان اثرگذار است.
وی گفت: در کنار این همایش نمایشگاه نوآوریهای آموزش معلمان در خصوص آموزش جغرافیا که به عنوان یک مجموعه بازدیدی میتواند برای دانش آموزان و بازدید کنندگان آموزنده و مفید باشد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: آموزش جغرافیا یکی از ارکان مهم نظام تعلیم و تربیت است که نقش مؤثری در درک محیط پیرامون، مدیریت بحرانها و مواجهه با چالشهای اقلیمی و زیستمحیطی کشور دارد.
مهدیزاده افزود: در شرایطی که ایران با چالشهایی مانند خشکسالی، تغییرات اقلیمی و بحرانهای زیستمحیطی روبهرو است، آموزش صحیح جغرافیا میتواند راهکارهای علمی برای عبور از این مشکلات ارائه دهد.
وی گفت: این استان خاستگاه اندیشمندان بزرگی بوده و برگزاری همایشهای ملی علمی نقش مهمی در تقویت جایگاه علمی و توسعه منطقه دارد.
مهدیزاده با قدردانی از مشارکت دانشگاهها، اساتید، معلمان و پژوهشگران سراسر کشور گفت: در این همایش، مقالاتی از تمامی ۳۱ استان کشور دریافت شده که نشاندهنده توجه ملی به آموزش جغرافیا است.
ششمین همایش ملی «دانش آموزش محتوا (PCK) در آموزش جغرافیا» با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران، معلمان و دانشجویان از سراسر کشور به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی در بیرجند برگزار شد.