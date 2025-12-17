تالار‌های معاملاتی بورس کالای ایران امروز میزبان عرضه گسترده انواع محصولات صنعتی، پتروشیمی و معدنی هستند؛ به‌طوری که در تالار صادراتی کیش بیش از ۵۶۰ هزار تن کالا روی میز فروش قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز ۵۶۰ هزار و ۳۸۴ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. این عرضه‌ها شامل ۲۳۸ هزار و ۵۰۰ تن سیمان، ۱۴۰ هزار تن کلینکر، ۵۵ هزار و ۸۵۰ تن قیر، ۱۵ هزار تن گوگرد و یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی است.

در تالار صنعتی نیز ۱۱۹ هزار و ۵۸۵ تن محصول شامل ۹۶ هزار و ۵۸۵ تن فولاد و ۲۳ هزار تن آلومینیوم روی میز فروش می‌رود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۴۱ هزار و ۷۷۲ تن محصول است که از این میزان، ۲۲ هزار و ۷۳۵ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد، ۶ هزار تن لوب‌کات، ۲ هزار و ۶۵۰ تن قیر و یک هزار و ۸۸۷ تن مواد پلیمری عرضه می‌شود.

هم‌چنین در تالار فرعی ۱۵ هزار و ۷۴۷ تن فولاد، ضایعات و مواد شیمیایی عرضه خواهد شد.

در تالار حراج باز نیز ۶ هزار و ۸۷۰ تن محصول شامل ۳ هزار و ۸۷۰ تن مواد شیمیایی و ۳ هزار تن مس روی تابلو می‌رود.