به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آفرین امامی گفت : برگزاری رویداد فرهنگی-گردشگری روز فردوس با عنوان « از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» و نمایشگاه مشترک سنگ و گوهر «از کوه تا کاخ» در این مجموعه، فرصتی مؤثر برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس و تقویت گردشگری فرهنگی کشور فراهم می‌کند.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، با تشریح رویکرد این مجموعه در میزبانی رویداد فرهنگی-گردشگری روز فردوس و نمایشگاه مشترک سنگ و گوهر «از کوه تا کاخ» افزود : کاخ گلستان به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین میراث‌های جهانی ایران، بستری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و طبیعی استان‌ها در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی کاخ گلستان در نگهداری و نمایش آثار منحصر‌به‌فرد دوره قاجار گفت : وجود مجموعه شهاب‌سنگ‌های تاریخی مربوط به دوره ناصرالدین‌شاه در کاخ گلستان، امکان هم‌زمانی روایت تاریخ، طبیعت و هنر را فراهم کرده و هم‌زمانی این مجموعه با نمایشگاه سنگ و گوهر شهرستان فردوس، جذابیت ویژه‌ای برای بازدیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این مجموعه سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و رویداد‌های استانی در چنین فضایی، فرصت ارزشمندی برای دیده‌شدن توانمندی‌های مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود.

امامی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌استانی گفت : رویداد فرهنگی-گردشگری روز فردوس با رویکرد «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» و با مشارکت اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی طراحی شده است و می‌تواند الگویی برای تداوم حضور هدفمند استان‌ها در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان باشد.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این رویداد و نمایشگاه مشترک سنگ و گوهر «از کوه تا کاخ» در مجموعه جهانی کاخ گلستان، زمینه‌ساز معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس و تقویت گردشگری فرهنگی کشور شود.

رویداد فرهنگی-گردشگری روز فردوس با عنوان « از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» و نمایشگاه مشترک سنگ و گوهر «از کوه تا کاخ» ، از ۲۷ تا ۳۰ آذرماه در مجموعه جهانی کاخ گلستان برگزار می شود.