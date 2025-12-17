پخش زنده
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت همکاری تمامی دستگاهها برای اجرای موفق الگوی کشت ملی و مدیریت بحران آب در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید آنجفی در همایش روز جهانی خاک و الگوی کشت ملی که در استان گفت: امسال با بحران کمبود آب مواجه هستیم و باید با همکاری دستگاهها و نهادها خود را سریعاً با شرایط موجود وفق دهیم. وضعیت بحرانی اقلیمی و خشکسالیهای اخیر، به ویژه کمبود آب، چالشهای بزرگی را برای کشاورزی کشور به وجود آورده است.
وی افزود: برای اجرای الگوی کشت ملی که بر اساس قانون ابلاغ شده است، نیاز به منابع مالی و همکاری هماهنگ بین بخشهای مختلف داریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی در اجرای این الگوی کشت جزو استانهای پیشرو است و سطوح مختلف محصولات کشاورزی در استان به تفکیک و بر اساس نیازهای منطقهای مشخص شده است.
آنجفی در ادامه با اشاره به چالشهای خشکسالی و بحرانهای اقلیمی گفت: با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاهها میتوانیم چالشهای اجرای الگوی کشت را به حداقل برسانیم و روند اجرایی الگوی کشت را بدون مشکلات جدی به پیش ببریم.