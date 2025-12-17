استاندار لرستان در بازدید از فرداموتورز بروجرد، از بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید پس از حمله دشمن خبر داد و از همت کارکنان و حمایت مسئولان قدردانی کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جریان بازدید از مجموعه خودروسازی فرداموتورز بروجرد، با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به این واحد تولیدی، اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز، پس از گذشت ۶ ماه از تجاوز مذبوحانه رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان، شاهد راه‌اندازی دوباره خط تولید این خودروسازی در شهرستان بروجرد هستیم.

سید سعید شاهرخی افزود: دشمن با هدف ضربه زدن به معیشت مردم، توقف تولید، ایجاد ناامیدی و آسیب به انسجام کشور، این مجموعه صنعتی را مورد هجوم قرار داد، اما با اراده قوی مردم و نقش‌آفرینی هر یک در جایگاه خود، این توطئه‌ها با شکست مواجه شد.

استاندار لرستان با قدردانی از تلاش‌های سرمایه‌گذار این مجموعه تصریح کرد: پیروزی امروز، حاصل اراده و همت جناب آقای گرامی سرمایه‌گذار پروژه و همکاران ایشان است که با حمایت خانم دکتر مقصودی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و همراهی تمامی عوامل، اجازه ندادند چرخ تولید متوقف شود.

شاهرخی با اشاره به شرایط سخت پس از این حمله گفت: در سخت‌ترین شرایط، مدیریت این مجموعه نه‌تنها اجازه توقف خطوط تولید را نداد، بلکه همزمان با تعمیر سریع بخش‌های آسیب‌دیده، تکمیل خطوط و ادامه طرح توسعه را نیز در دستور کار قرار دادند و تولید حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

وی با تمجید از روحیه جهادی سرمایه‌گذار این واحد صنعتی اظهار کرد: همت و اراده این دلیرمرد ایرانی ستودنی است و واقعاً شایسته قدردانی ویژه است و بسیار خرسندیم که امروز شاهد هستیم این مجموعه با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در حاشیه این بازدید، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تشریح وضعیت این واحد صنعتی گفت: شرکت اتومبیل‌سازی فرداموتورز با ظرفیت اسمی ۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو سواری رده B و C و وانت، در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار در شهرستان بروجرد، شهر اشترینان مستقر بوده و هم‌اکنون برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

بهمن جعفری تصریح کرد: این واحد صنعتی پس از حدود پنج سال تعطیلی، از سال ۱۴۰۱ مجدداً وارد چرخه تولید شده و از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا اسفندماه ۱۴۰۳ موفق به تولید ۱۱ هزار و ۶۲۱ دستگاه خودرو سواری شده است.

مدیرکل اداره صمت لرستان افزود: از اقدامات شاخص انجام‌شده در این مجموعه می‌توان به راه‌اندازی خط جوش و آغاز عملیات اجرایی توسعه خط رنگ اشاره کرد که نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید خودرو در این سایت دارد.

جعفری با اشاره به مشکلات اخیر این واحد صنعتی اظهار داشت: در جریان این بازدید، خسارات واردشده به شرکت در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر ایجاد وقفه در چرخه تولید تشریح شد. میزان خسارات وارده، بر اساس ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، در دو مرحله به‌صورت ریالی و ارزی برآورد و طی مکاتبات رسمی به مراجع تخصصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.