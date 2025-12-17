پخش زنده
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم گفت: با توجه به پیشبینی آغاز بارشها از اواخر آذرماه، تمامی مناطق و واحدهای تابعه شهرداری قم در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحسن میرهادی گفت: این آمادگی به منظور اجرای تمهیدات لازم، مدیریت مطلوب بارندگیها و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در سطح شهر انجام شد.
وی ادام داد: با توجه به پیشبینی آغاز بارشها از تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در کشور، شهرداری قم در تمامی مناطق هشتگانه در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و تمامی واحدهای تابعه موظف شدهاند اقدامات لازم برای مدیریت بارندگیها را در اسرع وقت به اجرا بگذارند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی شهرداری افزود: نیروهای خدماتی، فضای سبز، آتشنشانی و واحدهای مرتبط با تخلفات شهری باید با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشند و بازدیدهای میدانی مستمر بهمنظور شناسایی و رفع نواقص احتمالی انجام شود.
میرهادی افزود: استقرار ماشینآلات سبک و سنگین ویژه مدیریت آبگرفتگی و برفروبی، تجهیز تانکرهای مکنده و پمپهای آتیسر و جانمایی آنها در نقاط پرریسک شهر از جمله اقدامات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: مناطق موظف هستند نسبت به تأمین، بستهبندی و توزیع کیسههای شن و نمک با اولویت زیرگذرها و معابر حساس اقدام کرده و ضمن بهروزرسانی راهبندها، آمادگی لازم برای مسدودسازی احتمالی ورودی و خروجی بلوار شهید سلیمانی، آمادهسازی نمکپاشهای مکانیزه و تکمیل کنترلهای فنی تجهیزات را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم در پایان با اشاره به ادامه عملیات لایروبی کانالها، انهار، سپتیکها و تکمیل چاههای جذبی، گفت: فعالسازی سامانه ۱۳۷ در مناطق، آمادهباش مرکز پیام و مرکز پایش و همچنین هماهنگی کامل با دستگاههای امدادی، ترافیکی، آتشنشانی و پلیس راهور ضروری است تا با اجرای سریع این اقدامات، آمادگی کامل برای مدیریت بارش نزولات الهی در سطح شهر فراهم شود.