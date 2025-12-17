وزیر امور خارجه چین، محور اصلی مذاکراتش در سفر به سه کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اردن را مسائل اقتصادی و آخرین تحولات جهانی از جمله تنش‌های موجود در منطقه شرق آسیا و موضوع تایوان عنوان کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، وانگ یی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب و وزیر امور خارجه چین پس از بازگشت از سفر به سه کشور عربی منطقه غرب آسیا، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: این کشور‌ها دستاورد‌های چین در مسیر توسعه را مثبت ارزیابی می‌کنند و با خوشبینی نسبت به اقتصاد چین و غنیمت شمردن فرصت‌های موجود در چین، مشتاقانه علاقه‌مند به تعمیق همکاری‌های جامع با چین هستند.

دیپلمات ارشد چین گفت: رهبران سه کشور ضمن داشتن توجه دقیق به برنامه پنج ساله پانزدهم چین با پیشنهاد‌های این برنامه در مورد حفظ فضای باز و همکاری و ارتقای منافع متقابل و نتایج برد-برد موافق هستند.

وانگ یی افزود: آنها معتقدند که چین با سیاست‌های ملی محتاطانه، رشد اقتصادی پایدار و چشم‌انداز توسعه باثبات خود، همچنان ارزشمندترین و کمیاب‌ترین عامل ایجاد قطعیت در جهان آشفته امروز است و برای توسعه و شکوفایی کشور‌های عربی منافع پایدار ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در طول سفرم، حقایق تاریخی و زمینه حقوقی مسئله تایوان را برای سه کشور شرح دادم و مخالفت قاطع چین را با دخالت رهبری فعلی ژاپن در امور داخلی چین در مورد مسئله تایوان ابراز کردم، همچنین سه کشور بر پایبندی خود به اصل یک چین واحد، حمایت قاطع از چین در حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود و حمایت از یکپارچگی ملی چین تأکید کردند.

به گفته وزیر امور خارجه چین، حمایت متقابل از یکدیگر در حفاظت از منافع اصلی متقابل، مبنای تاریخی و سیاسی دوستی چین و کشور‌های عربی است.

وی افزود: امسال هشتادمین سالگرد پیروزی جنگ مقاومت مردم چین در برابر تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیسم (دوم) است، در آن زمان، نظامی‌گری ژاپن دقیقاً با بهانه قرار دادن به اصطلاح «وضعیت بحرانی بقا»، گستاخانه جنگ‌افروزی و تجاوزکاری خود علیه سایر کشور‌ها را آغاز کرد و این درس تاریخی نباید اجازه بدهد که آن فجایع تکرار شود.

وزیر امور خارجه چین از همه کشور‌های صلح دوست در جهان خواست، در برابر ظهور نظامی‌گری و فاشیسم بسیار هوشیار باشند و قاطعانه از هرگونه گفتار یا رفتار توجیه‌کننده تجاوز و استعمارگری بپرهیزند.