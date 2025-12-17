به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ گفت: در راستای تامین ظرفیت کانالها، افزایش راندمان شبکه انتقال و آماده‌سازی شبکه آبیاری میان آب جهت تامین آب کشاورزی در فصل زراعی پیش رو دانست.

حسین فرهنگ عنوان کرد: با توجه به کوچک بودن مقطع تعدادی از کانال‌ها و بمنظور جلوگیری از تخریب پوشش بتنی بوسیله بیل مکانیکی، عملیات لایروبی با استفاده از نیروی انسانی ماهر و به صورت دستی انجام پذیرفته و گل و لای به خارج از باند و جاده سرویس کانال‌ها منتقل شده است.

وی افزود: عملیات لایروبی و علف کنی دستی در کانال‌های MS۴-۱، WS۴، WS۵، WS۱-۱، WS۱۳، WS۳، WS۲، WS۱۰، MS۲ و MS۲-۱ به طول ۱۶ کیلومتر در مدت ۴۵ روز با کیفیت مطلوب انجام شده است.