در آستانه شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید اقلام مورد نیاز این شب، سازمان تعزیرات حکومتی استان به منظور جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی، نظارت‌های خود را بر بازار تشدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ آرش دانایی فرد معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان گفت: شب و روز یلدا دو گروه نظارتی بصورت فعال در سطح شهر (چهار راه مخابرات و میدان کارگر) برای رسیدگی به مشکلات مردم حضور خواهند داشت.

گروه‌های نظارتی متشکل از سازمان جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات حکومت و شهرداری است.