پیام رئیس مجلس به کنگره بین المللی اربعین
اربعین، تصویری عزتمند از ملت ایران در عرصه بین المللی
اربعین میتواند به تقویت انسجام اجتماعی، تعمیق هویت ایرانی - اسلامی و تصویری عزتمند، اخلاق محور و تمدنساز از ملت ایران در عرصه بینالمللی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در پیامی به پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی و رسانهای اربعین در مشهدگفت: بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای فرهنگی، هنری، آموزشی و رسانهای ضرورتی انکار ناپذیر در مسیر تبلیغ اربعین حسینی است.
محمدباقر قالیباف در ادامه افزوده است: اربعین حسینی تجلی باشکوه فرهنگ حسینی و نماد زندهای از قدرت نرم امت اسلامی و میراثی عظیم است. تجمع انسانی اربعین هم پیام آزادی خواهی حقطلبی وحدت، مقاومت و کرامت انسانی را به جهانیان مخابره میکند.
وی در ادامه آورده است: ویژگی ممتاز این حماسه بزرگ مردمی بودن آن است، حضوری آگاهانه، خودجوش و مسئولانه که نشان دهنده عمق ایمان، همبستگی اجتماعی و سرمایه فرهنگی ملتهای مسلمان به ویژه ملت بزرگ ایران است.
قالیباف افزوده است: اربعین جلوهای روشن از نقش آفرینی مردم در پاسداشت ارزشها و شعائر دینی و انقلابی و الگویی الهام بخش برای جامعه امروز به شمار میآید.
وی اربعین را دانشگاه بزرگ تربیت انسان مؤمن، آگاه و مسئول دانسته و افزوده است: اربعین فرصتی کم نظیر برای هویت سازی نسل جوان، نقش آفرینی نخبگان فرهنگی و پیوند عمیقتر نظام آموزشی کشور با معارف عاشورایی است.
قالیباف در پایان، ضمن قدردانی از همه خادمان این حرکت پرشور انسانی و تمدن ساز در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین ابراز امیدواری کرده است با همت و ابتکار شما فرهیختگان و خادمان فرهنگ حسینی، پیام انسان ساز عاشورا و اربعین متناسب با زبان و نیاز نسل امروز هر چه گستردهتر و اثرگذارتر ترویج یابد.