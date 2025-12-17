پخش زنده
معاون سازمان محیط زیست از مراجع بین المللی درخواست کرد تا در تأمین حقابه تالابهای هامون و هورالعظیم نقش بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون محیط زیست دریایی و تالابها و مجری ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران با حضور در نشست پایان سال ۲۰۲۵ طرح های مشترک دولت و برنامه توسعه ملل متحد، درخواست نقش بیشتر مراجع بین المللی در تأمین حقابه تالابهای هامون از افغانستان و بخش عراقی هورالعظیم (هورالهویزه) از طریق رود دجله در عراق را مطرح کرد.
احمدرضا لاهیجان زاده در این نشست که در دفتر توسعه ملل متحد در تهران برگزار شد، با قدردانی از حمایتهای برنامه توسعه ملل متحد در حوزه مدیریت و حفاظت از پهنههای تالابی کشور، به وضعیت تالابهای هامون در سیستان و بلوچستان و نیز بخش عراقی تالاب هورالعظیم در خوزستان اشاره کرد و بر ضرورت حمایتهای بین المللی برای دریافت حقابه این تالابها تأکید کرد.
وی همچنین در این نشست، گزارشی اجمالی از وضعیت تالابهای کشور و تلاشهای صورت گرفته برای حفاظت و احیاء آنها ارائه کرد.
در نشست فوق الذکر که همزمان با شصتمین سالگرد فعالیت برنامه توسعه ملل متحد برگزار شد، علاوه بر آیشانی مداگانگودا لابه، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد، و سیدمحمد ساداتی نژاد، مدیرکل امور بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امورخارجه، نمایندگان دولتی پروژههای بین المللی مشترک با این آژانس بین المللی، نیز حضور داشتند.