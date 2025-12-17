به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام دبیرخانه رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت خوان» تاکنون بیش از ۱۰۰ بازی ویدئویی جدید توسط ۶۰ تیم بازی‌سازی متقاضی حضور در یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران شده‌اند و بازی‌سازان همچنان فرصت تکمیل پروفایل خود جهت بررسی آثار توسط انتخاب را دارند.

بر اساس آمار دریافتی، استان تهران با بیشترین تعداد ارسال اثر در صدر قرار دارد و پس از آن خراسان رضوی، اصفهان و بوشهر رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. این استقبال گسترده نشان‌دهنده پویایی روزافزون جامعه بازی‌سازان ایرانی، به‌ویژه در مناطق مختلف کشور است.

آثار ارسالی در حال حاضر توسط هیئت انتخاب جشنواره بررسی می‌شوند. بازی‌هایی که موفق به عبور از این مرحله شوند، به آکادمی داوران جشنواره معرفی خواهند شد تا در رقابت نهایی بخش‌های مختلف از جمله دستاوردها، سبک‌ها و بخش‌های ویژه (خانواده و هویت ملی، مقاومت، روایت پیشرفت، بازی کودکان و …) مورد ارزیابی تخصصی قرار گیرند.

یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران با رویکردی نوین و با هدف تقویت صنعت بازی‌سازی، کشف استعدادهای جدید و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در قالب رویداد یک‌هفته‌ای «هفت‌خوان» برگزار می‌شود و اختتامیه آن در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در برج میلاد تهران خواهد بود.

طبق اعلام دبیرخانه «هفته بازی ایران؛هفت خوان» با توجه به پایان کار هیات انتخاب جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران در تاریخ 30 آذرماه بازیسازان تا تاریخ اعلام شده فرصت تکمیل پرونده و پروفایل را جهت شرکت در یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران خواهند داشت.

شاخص‌های مهم برای داوری بازی‌ها

دبیرخانه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران همچنین اعلام کرد: بازی‌سازان می‌توانند برای بخش‌های مختلف جشنواره از جمله دستاوردها، سبک‌ها و بخش‌های ویژه، علاوه بر نسخه قابل اجرا از بازی، مستندات تکمیلی مرتبط با اثر خود را نیز ارائه کنند. این مستندات شامل ویدئوهای معرفی و گیم‌پلی، توضیحات تولید، گزارش‌های فنی و هرگونه محتوایی است که به درک بهتر کیفیت، نوآوری و فرآیند توسعه بازی برای آکادمی داوران کمک کند.

همچنین در بخش «بازی‌های مورد انتظار» که به آثار در حال توسعه و پیش از انتشار نهایی اختصاص دارد، ارائه ویدئوی گیم‌پلی با کیفیت و قابل اتکا به‌عنوان یکی از الزامات اصلی در نظر گرفته شده است. دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است گیم‌پلی ارسالی باید به‌گونه‌ای باشد که تصویر روشنی از ایده، مکانیک‌ها و فضای کلی بازی به مخاطبان ارائه دهد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، در خصوص شاخص‌های به‌روزرسانی بازی‌ها نیز نیازمند به ارائه اطلاعات و مستندات مربوط به تغییرات و بهبودهای اعمال‌شده نسبت به سال گذشته هستیم و آثاری که روند به‌روزرسانی خود را به‌صورت شفاف و مستند اعلام کنند، در فرآیند ثبت نام مورد توجه قرار خواهند گرفت.