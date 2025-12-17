مستند «رونی»، از شبکه ورزش، فیلم «بله برون»، از شبکه نمایش و مستند «خطیب انقلاب»، از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش، امروز ساعت ۱۴، مستند «رونی» بازیکن پیشین منچستر یونایتد را پخش می‌کند.

این مستند سفر حرفه‌ای وین رونی، بازیکن پیشین و مربی کنونی فوتبال اهل انگلستان را از اولین بازی حرفه‌ای او در سن ۱۶ سالگی تا تبدیل شدنش به بهترین گلزن منچستر یونایتد به تصویر کشیده است.

وین مارک رونیبازیکن پیشین و مربی کنونی فوتبال اهل انگلستان است که هم اکنون هدایت تیم دربی کانتی را برعهده دارد. او بیشتر دوران حرفه‌ای خود را به عنوان مهاجم سپری کرد و در عین حال در نقش‌های مختلف میانه زمین نیز استفاده می‌شد، رونی که به عنوان یکی از بهترین بازیکنان نسل خود شناخته می‌شود، رکورددار گلزنی برای تیم ملی انگلیس و منچستر یونایتد است.

شبکه نمایش همزمان با زادروز ثریا قاسمی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، فیلم سینمایی «بله‌برون» به کارگردانی داوود موثقی را پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۹، پخش می کند.

«بله برون»، داستان آقا عزت پیرمرد ۷۰ ساله‌ای است که در روز‌های باقی مانده عمرش تصمیم می‌گیرد که اموالش را بین سه دختر و دامادش تقسیم کند، اما در شبی که دامادهایش برای تقسیم ارث دور هم جمع شده‌اند درگیری بین آنها رخ می‌دهد و...

بازیگرانی، چون جمشید مشایخی، ثریا قاسمی، فتحعلی اویسی، سیروس گرجستانی، خسرو امیرصادقی، شراره درشتی و رامش صفایی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «بله برون»، جمعه ۲۸ آذر در ساعت‌های ۳ و ۱۱، بازپخش می شود.

در سالروز درگذشت حجت الاسلام «محمد تقی فلسفی»، مستند «خطیب انقلاب»، با بررسی نقش مراجع عظام در انقلاب اسلامی، از شبکه قرآن و معارف پخش می شود.

این مستند با ساختار گرافیک متحرک و به تهیه‌کنندگی علیرضا محمدی، امشب ساعت ۲۳، پخش می‌شود.

در مستند «خطیب انقلاب»، نقش مرحوم شیخ محمد تقی فلسفی (ره) در ابلاغ نظر مراجع تقلید برای امت اسلامی به ویژه حکم مرجعیت امام خمینی (ره)، روایت می‌شود.

­حجت الاسلام محمد تقی فلسفی در سال ۱۲۸۶ شمسی در تهران به دنیا آمد، وی بعد از گذراندن تحصیل دروس مقدماتی به تحصیل صرف و نحو، مقدمات علوم دینی، ادبیات و سطوح و فلسفه پرداخت.

حجت الاسلام فلسفی در منبر و خطبه، روش نوینی را پایه گذاری کرد و تحول عمیقی در فن سخنوری به وجود آورد و از این توانایی در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نهضت امام (ره) و انقلاب اسلامی با حضور فعال و سرنوشت ساز خود در صحنه‌های گوناگون سیاسی، مبارزاتی و تبلیغاتی نقش موثر و بسزایی داشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی حجت الاسلام فلسفی همچنان به فعالیت‌ها و منبر‌های روشنگر خویش ادامه داد و سرانجام در بیست و هفتم آذر ۱۳۷۷ دارفانی را وداع گفت و در جوار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) به خاک سپرده شد.