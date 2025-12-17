به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا اظهار کرد: در سایه آموزش‌های پیشگیرانه و برخورد قاطع با مجرمان سایبری توسط کارشناسان فضای مجازی پلیس فتا، جرایم اینترنتی در سطح این شهرستان ۷۸ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در این راستا کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و سایبری، موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۴۷ نفر از مجرمان اینترنتی با هماهنگی مراجع قضائی در سطح این شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی دزفول یادآور شد: اغلب مجرمان با استفاده از شیوه و شگرد‌هایی نظیر استفاده از لینک‌های جعلی در مناسبت‌ها و موضوعات خاص و همچنین سو استفاده از تصاویر شخصی افراد در فضای مجازی دست به کلاهبرداری زده‌اند.

سرهنگ بردیا تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا از شهروندان درخواست می‌شود، مراقب لینک‌های ارسالی با موضوعات مختلف به ویژه «هدیه چهار میلیونی شب یلدا» بوده و در صورت دریافت اینگونه پیام‌ها موضوع را در اسرع وقت به کارشناسان ما در پلیس فتا اطلاع دهند.