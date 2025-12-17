به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیش، دکترمحمدرضا رضانیا گفت: کارشناسان بهداشت محیط با سرکشی به صنوف مختلف به ویژه واحد‌های فروش لاستیک، آموزش‌های چهره‌به‌چهره درباره مقابله با تکثیر پشه آئدس، علائم تب دِنگی و بهسازی محیط به صاحبان صنوف ارائه می‌کنند.

او افزود: ارائه روش‌های خودمراقبتی، استفاده از دورکننده‌های حشرات، نصب تور در و پنجره و به‌کارگیری تله‌های UV برای مهار پشه آئدس از سرفصل‌های آموزشی در این طرح است.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، خاطرنشان کرد: سرکشی از منازل و مکان‌های مستعد کیش در زمان بارندگی و پس از آن، با هدف پیشگیری و کنترل عوامل ناقل بیماری ادامه دارد.

دکتر محمدرضا رضانیا تصریح کرد: کیش به دلیل شرایط آب‌وهوایی و ماندگاری پشه آئدس به‌عنوان ناقل بیماری، نیازمند پایش‌های منظم و علمی است.