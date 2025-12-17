معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دانشگاه شهید چمران گفت: نگاه ما در برنامه‌های فرهنگی ترویج و گسترش «نشاط آگاهی‌بخش» با محوریت فعالین و تشکل‌های دانشجویی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشید نادری با تأکید بر ضرورت تحلیل تاریخی و حفظ انسجام ملی، نگاه مجموعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: گسترش و ترویج «نشاط آگاهی‌بخش» در اولویت است. حفظ اتحاد حول محور «ایران» یک وظیفه‌ای همگانی است.

وی افزود: نگاه ما در مقوله فرهنگی و اجتماعی، نشاط و پویایی فرهنگی و هنری مبتنی بر آگاهی‌بخشی است. دانشجوی امروز باید نسبت به مسائل منطقه تحلیل داشته باشد و گذشته و تاریخ خود را با نگاهی پیش‌برنده تحلیل کند.

نادری در ادامه بر وحدت و انسجام تأکید کرد و افزود: حفظ انسجام و پرهیز از اختلاف و "برای ایران" باهم بودن باید حفظ شود. این نگاه و حفظ این اتحاد مقدس، وظیفه همگانی است.

وی با اشاره همدلی و انسجام دانشجویان افزود: در این مراسم که با حضور چند هزار دانشجوی تازه‌وارد برگزار گردید، برنامه‌های مختلفی اجرا شد.

نادری گفت: در بخشی از این گردهمایی باشکوه، تمامی حاضران ایستاده به شهدای جنگ ۱۲ روزه ادای احترام کردند. سپس سرود حماسی «ای ایران» را سردادند که صحنه‌های پرشور و وحدت‌بخشی را در محوطه دانشگاه ایجاد کرد.