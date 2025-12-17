پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای فارس گفت: در برخی جادههای منتهی به سپیدان، فیروزآباد، شیراز و اقلید مه گرفتگی گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری فارس، گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای در جادههای منتهی به سپیدان، تنگ ابوالحیات (کوه چنار)، گردنه شول (سپیدان)، گردنه موک (فیروزآباد)، شیراز به دشت ارژن، گردنه سه چاه (سپیدان)، گردنه چهارمهر (سپیدان)، گردنه دمله (اقلید)، گردنه امامزاده اسماعیل (اقلید)، گردنه تیمارگون (اقلید) و گردنه میدان (بوانات) مه گرفتگی گزارش شده است.
امین بنایی افزود: سایر جادههای استان تمام ابری همراه به وزش باد گزارش شده است.
وی اعلام کرد: همه جاده های استان فارس باز و تردد به صورت روان برقرار است.