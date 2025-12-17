پخش زنده
رقابتهای کونگفو برترینهای انجمن کمپو بانوان کشور با عنوان «جام شهدای اقتدار» به میزبانی شهر اراک برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رقابتهای کونگفو برترینهای انجمن کمپو بانوان کشور با عنوان «جام شهدای اقتدار» از ۲۶ تا ۲۸ آذرماه به میزبانی شهر اراک برگزار میشود.
بنا بر اعلام ادارهکل ورزش و جوانان استان مرکزی، این رقابتها در سالن شهیدان ثامنی شهرداری اراک برگزار میشود و تیمهایی از استانهای مختلف کشور در آن حضور خواهند داشت.
هدف از برگزاری این رقابتها، بسترسازی برای ارزیابی سطح فنی بانوان کونگفوکار، توسعه ورزش بانوان و شناسایی چهرههای مستعد برای حضور در ترکیب تیم ملی است.
نفرات برتر این رقابتها پس از تأیید کمیته فنی انجمن کمپو به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
این مسابقات در چارچوب تقویم مصوب فدراسیون کونگفو و هنرهای رزمی کشور و با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان مرکزی، شورای اسلامی شهر و شهرداری کلانشهر اراک برگزار میشود.