سومین دوره جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچهبان، با حضور گروههای نمایشی از سراسر کشور به میزبانی شهرستان مرند در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره با هدف پرورش خلاقیت، آموزش غیرمستقیم و تقویت هویت فرهنگی نسل آینده برگزار میشود.
سعید سلطانپور، دبیر سومین دوره جشنواره باغچه بان گفت: در این دوره ۱۵۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که ۱۶ اثر به بخش مسابقهای جشنواره راه پیدا کردند.
رامین راستی داور این دوره از جشنواره گفت: جبار باغچه بان یکی از شخصیتهای برجسته آذربایجان شرقی و ایران عزیزمان بود که لازم است در گرامیداشت این مرد بزرگ کارهای فرهنگی مختلفی در کشور انجام دهیم.
محمد یوسفی زاده دبیر هنری جشنواره هم گفت: در کنار اجراهای صحنهای، سمینار علمی و پژوهشی با حضور پژوهشگران برتر کشور با موضوع تربیت کودک و محیط زیست نیز برگزار می شود.
مهرداد کورش نیا از دیگر داوران این جشنواره گفت: این جشنواره تاثیر بالایی در ایجاد هویت فرهنگی و اجتماعی برای نسل آینده دارد.