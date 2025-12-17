مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان از رشد قابل توجه شاخص‌های اقتصادی بانوان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کریمخانلویی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان زنجان به ۲۵.۱ درصد رسیده است، در حالی که میانگین این شاخص در سطح کشور ۱۴.۲ درصد است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده حضور فعال‌تر زنان استان در عرصه‌های اقتصادی و اشتغال است، افزود: نرخ اشتغال زنان در استان نیز بالاتر از میانگین کشوری بوده و نرخ بیکاری بانوان زنجانی نسبت به میانگین کشور وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به توزیع اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: بیشترین سهم اشتغال بانوان استان در بخش خدمات است، با این حال آمار‌ها نشان می‌دهد زنان زنجانی در حوزه‌های کشاورزی و صنعت نیز سهمی بالاتر از میانگین ملی دارند که بیانگر تنوع و ظرفیت بالای فعالیت اقتصادی آنان است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان ادامه داد: اکنون ۱۰۹ تعاونی بانوان در استان فعال است که بیش از یک‌هزار عضو دارند و علاوه بر این، تاکنون ۴۸۵ زن کارآفرین در سطح استان شناسایی شده‌اند.

کریمخانلویی با تأکید بر ظرفیت بالای زنان استان در عرصه‌های اقتصادی و اجرایی گفت: این آمار‌ها نشان می‌دهد می‌توان با برنامه‌ریزی هدفمند، از توانمندی بانوان استان بیش از پیش در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

وی در پایان با اشاره به رویکرد دولت در حوزه زنان افزود: توانمندسازی زنان یکی از اولویت‌های دولت در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای است و امیدواریم با رفع موانع موجود، زمینه تحقق سهم عادلانه بانوان در همه سطوح تصمیم‌گیری و مدیریتی فراهم شود.