مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) با بیان اینکه ۲۶۰ مدول تصفیه خانه فاضلاب در ۲۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره‌برداری است گفت: با ایجاد این تصفیه خانه‌ها روزانه ۲۰۵ هزار متر مکعب فاضلاب صنعتی تصفیه می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو)، آقای رضا انصاری با اشاره به نقش صنایع کوچک و متوسط (SMEها) در توسعه اقتصادی کشور؛ افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان متولی ایجاد توسعه و مدیریت بیش از ۱۱۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب و ۸۸۰ شهرک و ناحیه در حال بهره برداری در کشور است.

وی ادامه داد: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۵۰ هزار واحد تولیدی فعال هستند و همین تعداد طرح در دست ساخت داریم که میزان اشتغال ایجاد شده بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است.

انصاری گفت: بیش از نود درصد واحد‌های کوچک و متوسط ایران (SME) در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشغول به فعالیت هستند.

معاون وزیر صمت گفت: ۲۶۰ مدول تصفیه خانه فاضلاب در ۲۰۰ شهرک و ناحیه در حال بهره‌برداری وجود دارد، با ایجاد این تصفیه خانه‌ها روزانه ۲۰۵ هزار متر مکعب فاضلاب صنعتی تصفیه می‌شود. همچنین ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به شبکه جمع آوری فاضلاب ۳ هزار کیلومتری شهرک‌ها و نواحی صنعتی متصل هستند و حدود ۷۰ هزار متر مکعب در شبانه روز فاضلاب صنعتی در این شهرک‌ها برای مصارف آبیاری فضای سبز باز بازچرخانی می‌گردد.

انصاری، اضافه کرد: ارزیابی زیست محیطی شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای بیش از ۳۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی تاکنون انجام شده است و ۲۷ سیستم پایش آنلاین آلاینده‌های پساب مستقر شده است.

وی، همچنین تصریح کرد:، اما اقدامات انجام شده باز هم جوابگوی نیاز‌ها نیست و باید کار بیشتری انجام شود، ارتقاء فناوری باید در دستور کار قرار بگیرد، نهاد دانشگاه در این حوزه می‌تواند کمک کند و ما هم آمادگی داریم مسائل را با روش‌های علمی احصاء و به این ارتقا فناوری و همکاری مشترک کمک کنیم.

رئیس هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با انتقاد از این موضوع که در کشورمان درگیر سیاست (policy) و خط مشی گذاری هستیم و از راهبرد غافل مانده‌ایم، گفت: دچار نوعی آشفتگی نهادی شده‌ایم که برای این موضوع در دانشگاه‌ها باید کار اساسی شود، بدون همکاری‌های فناورانه در حوزه بین المللی و تحقیق و توسعه (R&D) نمی‌توانیم شاهد رسوخ فناوری باشیم.