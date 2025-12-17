نماینده ولیفقیه در سپاه مطرح کرد؛
تمرکز جنگ شناختی دشمن بر روی جوانان
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران گفت: جنگ شناختی دشمن روی جوانان متمرکز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حجتالاسلام حاجیصادقی امروز اجلاسیه سراسری مسئولان کانونهای بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان در مشهد افزود: دشمن پس از شکست در جنگ نظامی به دنبال ضربه زدن به نظام از طریق جنگ شناختی و جوانان است.
وی با تشریح جنگ شناختی به عنوان جدیترین تهدید علیه نظام، تأکید کرد: بزرگترین پیروزی دشمن، تغییر گرایشها و باورهای جوانان از طریق تزریق شبهات است و دانشگاه فرهنگیان را خط مقدم مقابله با این تهدید دانست.
حاجیصادقی در تحلیل ابعاد جنگهای نوین، بزرگترین خطر را غلبه دشمن در بُعد شناختی دانست و گفت: در هر جنگ فیزیکی، اگر آسیبی ببینیم، شکست نمیخوریم؛ اما در جنگ شناختی باختن اراده و باورشکست است.
وی با اشاره به ضرورت تبیین دستاوردهای ملی مانند جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد: بزرگترین شکست مسلمانان در تاریخ، شکست در حوزه اندیشه و گرایشها بوده است؛ همانگونه که دشمن توانست با مدیریت بینش و گرایش، افرادی، چون شمر بن ذی الجوشن را از یک سردار به خبیثترین چهره کربلا تبدیل کند.
حاجیصادقی در ادامه، تعلیم و تربیت را مبتنی بر دو اصل دانست که دانشگاه فرهنگیان متولی اجرای آن است و تأکید کرد: دانشگاه فرهنگیان مأموریت دارد کسانی را تربیت کند که شاکله جامعه را بسازند؛ که این همان فرهنگ بسیجی است.
وی در ادامه به نقش حیاتی معلمان اشاره کرد و گفت: امروز معلم بودن یک شغل نیست بلکه سختترین میدان جهاد،یعنی جهاد تبیین است.