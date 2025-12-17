پخش زنده
در مراسمی با حضور نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف پوستر سایت مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این مراسم از آقای قنبری به عنوان یکی از خیران مرکز قدردانی شد.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مراسم شب چله مرکز توان بخشی نگهداری معلولان گفت: خدماتی که در این مرکز به معلولان داده میشود بسیار ارزشمند است.
هاشمی افزود: از مهمترین برنامههای دولت و مجلس این است که قانون پیشگیری از معلولیت را در برنامه کاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه دشواری کار مربیان و مددکاران در این مرکز بسیار زیاد است و باید به عنوان مشاغل سخت محسوب شود تاکید کرد: توجه قانونگذاران به مددجویان باید تقویت شود.
رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت علی اکبر (ع) بیرجند گفت: تعداد ۴۰۰ نفر از معلولان ذهنی، جسمی و حرکتی در این مرکز نگهداری میشوند.
کریمپور افزود: هدف ما این است که خانواده معلولان فقط رنج معلولیت فرزندان خود را داشته باشند و به سایر مسائل فکر نکنند.
وی با تشکر از کمکهای مختلف خیران در این مرکز گفت: خیران برای ساخت بخش خواهران مبلغ ۱۰ میلیارد تومان کمک کردند.
کریم پور پرداخت قبوض آب، برق و گاز، افزایش قیمت مکملهای دارویی، دارو و پرداخت مالیات را از مهمترین مشکلات مرکز عنوان کرد.