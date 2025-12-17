پخش زنده
در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی، مسئولان بر اهمیت صنایع مادر در اراک، ضرورت مدیریت منابع و تقویت فرهنگ کار و تولید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، آیتالله دری، نماینده ولیفقیه در استان، با اشاره به جایگاه کارخانههای مهم اراک همچون آذراب، هپکو و ماشینسازی گفت: این شرکتها صنایع تک محسوب میشوند و باید توجه ویژهای به آنها داشته باشیم.
وی همچنین کنترل نقدینگی، مدیریت منابع ارزی و مصرف انرژی را وظیفهای همگانی دانست و افزود: بازدهی نیروی انسانی در کشور حدود ۶۵ درصد است، در حالی که میانگین جهانی ۱۸۰ درصد است و این نشاندهنده فاصله جدی ما با استانداردهای جهانی است.
مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی، در این نشست بیان کرد: موضوعات فرهنگی و اجتماعی زمینهساز توسعه هستند و باید در حوزه ارزش افزوده و تولید تلاش بیشتری صورت گیرد. هرچند بخشی از مشکلات ناشی از تحریمهاست، اما عمده آنها با کار و تلاش قابل حل است.