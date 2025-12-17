به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محبی، مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت:تزریق خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها بدون تجویز پزشک می‌تواند منجر به بروز آنافیلاکسی ناگهانی شود که در مواردی جان مصرف‌کننده را به‌طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد.

آنافیلاکسی یک واکنش آلرژیک شدید، سریع و تهدیدکننده حیات است و این واکنش می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی باعث افت شدید فشار خون، اختلال تنفسی، شوک و حتی مرگ شود و علائمی مانند کهیر و خارش شدید پوستی، تورم صورت، لب‌ها و گلو، تنگی نفس و بی‌حالی شدید از نشانه‌های هشداردهنده آنافیلاکسی هستند.

برخی برخی آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی از جمله پنی‌سیلین، سفتریاکسون و سفازولین در برخی افراد می‌توانند واکنش‌های حساسیتی شدید ایجاد کنند و این حساسیت حتی ممکن است در اولین تزریق و بدون سابقه قبلی بروز کند.