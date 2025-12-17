به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده گفت: موضوع نخست، حوادث ترافیکی با حجم و تعداد بالاست که ریشه در فقدان فرهنگ رانندگی ایمن، مشکلات فنی خودرو‌ها و نواقص جدی در ایمنی جاده‌ها دارد.

وی اظهار داشت: افزایش تصادفات نیاز به چاره‌اندیشی فوری دارد. استفاده نکردن از کمربند ایمنی و کلاه‌ایمنی از عوامل تشدیدکننده تلفات است؛ کمربند باید از مبدأ تا مقصد بسته بماند، زیرا حوادث مرگبار گاهی در کوتاه‌ترین مسافت‌ها رخ می‌دهد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه در کنار نقص فنی خودرو‌ها و جاده‌ها، سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک بلای جان خانواده‌ها شده است، خاطرنشان کرد: ما نیازمند یک “شروع مجدد” در این حوزه هستیم و باید از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای، صداوسیما و افراد تأثیرگذار در فضای مجازی استفاده کنیم تا این اتفاقات مرگبار کاهش یابد.

وی با ابراز تأثر از مرگ جوانان و نوجوانان در جاده‌ها افزود: از دست دادن هر عزیز مانند تیری به قلب جامعه است و خانواده‌ها داغدار و افراد بسیاری معلول می‌شوند.

موالی‌زاده در بخش دوم صحبت‌های خود در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، زنان، خانواده و سلامت استان به موضوع “غذای سالم” پرداخت و با اشاره به آمار ۲۰ درصدی مبتلایان به دیابت و ۳۰ درصدی مبتلایان به فشار خون بالا در استان هشدار داد: متأسفانه در بازدیدها، کارگاه‌ها و آشپزخانه‌های غیربهداشتی مشاهده می‌شوند که با وضعیت نامناسب، غذا تولید و عرضه می‌کنند.

وی استفاده از روغن و گوشت غیراستاندارد، جمع‌آوری نان‌های کپک‌زده برای تولید مجدد مواد غذایی مانند بیسکویت و ماکارونی، و دستکاری تاریخ مصرف مواد بسته‌بندی‌شده را از مشکلات اساسی خواند و گفت: باید نظارت‌ها افزایش یابد و انصاف، وجدان و توجه به منافع عمومی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خوزستان موضوع “سالمندی” را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: متأسفانه در برخی جوامع، به سالمند به عنوان فردی خارج از رده نگاه می‌شود، در حالی که تکریم بزرگان و سالمندان بسیار تأکید شده است.

موالی‌زاده با اشاره به فاصله مثبت ۲۴ درصدی نرخ توجه به سالمندان در خوزستان نسبت به میانگین کشوری، اظهار داشت: این نشان می‌دهد خوزستان ظرفیت بهتری برای تکریم سالمندان دارد و باید این سرمایه اجتماعی را احیا کند.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر در بهره‌گیری از تجربیات سالمندان و نیز سیره ائمه اطهار (ع) در تکریم سالمندان، خاطرنشان کرد: اشکال کار ما نگاه جامع‌نگر نبودن است. باید از جنین تا سالمندی، کرامت انسان حفظ شود و آن زنگار روی مفاهیم انسانی پاک شود. جامعه باید به ارزش‌ها، اخلاقیات و احساس مسئولیت در قبال دیگران بازگردد. سلامت در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی، هدف نهایی همه این تلاش‌هاست.