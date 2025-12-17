پخش زنده
بر اساس گزارشهای پلیس فتا، برخی جرایم سایبری از جمله کلاهبرداریهای اینترنتی، برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی، سوءاستفاده از حسابهای کاربری در شبکههای اجتماعی و انتشار اطلاعات شخصی، بیشترین فراوانی را در فضای مجازی استان به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، با گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی، امنیت سایبری به یکی از مهمترین دغدغههای شهروندان تبدیل شده است.
استان کردستان نیز همگام با سایر نقاط کشور، شاهد افزایش فعالیتهای آنلاین در حوزههای بانکی، خرید اینترنتی، شبکههای اجتماعی و پیامرسانهاست؛ موضوعی که در کنار فرصتها، تهدیدها و آسیبهایی رونیز به همراه داشته است.
بر همین اساس در بخش خبری امروز صبحدم، رئیس پلیس فتا استان کردستان در استودیو خبر حضور یافتند تا آخرین وضعیت فضای مجازی ، شایعترین جرایم سایبری، توصیههای پلیسی و انتظارات پلیس فتا از مردم و رسانهها را توضیح دهند.