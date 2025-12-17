مسابقات جودو قهرمانی بانوان ایران به میزبانی استان البرز برگزار شد و نفرات اول تا سوم مشترک اوزان مختلف این رقابت‌ها معرفی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور بانوان جودو سه شنبه به میزبانی استان البرز برگزار شد و در پایان این رقابت‌ها، نتایج اوزان مختلف به شرح زیر اعلام شد:

وزن منفی ۴۸ کیلوگرم:

۱) یگانه دهقان از یزد

۲) فاطمه میرشاهی از گلستان

۳) تارا باقری از مازندران

۳) آندیا فلاح از لرستان

وزن منفی ۵۲ کیلوگرم:

۱) کوثر آقایی از آذربایجان شرقی

۲) آناهیتا موسوی از لرستان

۳) رقیه هردان از خوزستان

۳) مینا حسن‌رحیمی

وزن منفی ۵۷ کیلوگرم:

۱) زهرا معین از همدان

۲) دیبا امامی از چهارمحال و بختیاری

۳) الینا پورمند از گلستان

۳) فاطمه طالبی از گیلان

وزن منفی ۶۳ کیلوگرم:

۱) مهشید صفری از همدان

۲) السانا برومندی از فارس

۳) زهرا مظفری از اصفهان

۳) کژال سیلانی از استان مرکزی

وزن منفی ۷۰ کیلوگرم:

۱) معصومه مرادی از همدان

۲) فریبا عاقل از خراسان رضوی

۳) محنا کم‌گویی از مازندران

۳) حدیثه حقی از استان تهران

وزن منفی ۷۸ کیلوگرم:

۱) آیلین مقالچی از البرز

۲) نادیا نیکو

۳) زیبا اکبری از آذربایجان شرقی

۳) زینب سرتیپ از لرستان

وزن مثبت ۷۸ کیلوگرم:

۱) راحیل مرادی از کرمانشاه

۲) کیمیا شمس از مازندران

۳) ستاره ذوالفقاری از البرز

۳) زهرا سادات کلانتری از یزد

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های همدان، آذربایجان شرقی و البرز به ترتیب عناوین اول تا سوم تیمی مسابقات قهرمانی بانوان ایران را کسب کردند.

در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت کرامت بانوان از مادران قهرمانان آسیایی جودو تجلیل شد. در این مراسم، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی و دارنده نخستین مدال کاروان ایران، با حضور در جایگاه از مادر خود تقدیر کرد. همچنین مهسا شکیبایی دارنده مدال طلای مسابقات آسیایی بحرین و سمیرا خاک‌خواه دارنده مدال نقره نوجوانان آسیا، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از مادران خود تجلیل کردند.

همچنین در این مراسم توسط آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با اهدای لوح تقدیر و هدیه یادبود از خانواده شهید مدافع حرم جلیلوند تقدیر شد.