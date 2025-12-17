مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: بعد از همایش اینوا تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان گردشگری افزایش یافته است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مرتضی صفری در برنامه تلویزیونی اینوا با موضوع اینوا و دستاورد‌های گردشگری اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد همایش اینوا رسیدن به یک استاندارد مشخص و متناسب با استاندارد جهانی برای تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود و برای این منظور ۸۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شد، و با برد رسانه‌ای ایجاد شده در همایش اینوا، ظرفیت‌های استان این حوزه به‌خوبی معرفی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در حوزه گردشگری در تلاش هستیم تا ظرفیت‌های مغفول و ناشناخته استان را به شیوه‌های مختلف به سرمایه‌گذاران معرفی کرده و در چند روز آینده دو پروژه کلنگ‌زنی در بوکان با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و پیش از این پروژه‌های اینوا در شهر‌های مهاباد، ارومیه و میاندوآب نیز کلنگ‌زنی شده است.

او ادامه داد: بعد از همایش اینوا تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان گردشگری افزایش یافته است به‌صورتی که در ارومیه متقاضی سرمایه‌گذاری برای احداث سه هتل پنج ستاره وجود دارد که موافقت اصولی آنها صادر شده و در یک ماه آینده آماده کلنگ‌زنی می‌شوند و هم‌اکنون هتل پنج ستاره ماوی ماکو و هتل امام رضا خوی نیز آماده بهره‌برداری هستند.

صفری با بیان اینکه هم‌مرزی با سه کشور خارجی، وجود ۲۵ درصد پایانه‌های مرزی کشور در استان و برخورداری از اقلیم‌های متنوع، آذربایجان غربی به بهشتی برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تبدیل کرده است، ادامه داد: آذربایجان غربی ظرفیت لازم برای جذب گردشگر در انواع حوزه‌های گردشگری، از جمله گردشگری مذهبی، غذا، طبیعت، آبی، و ... را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تقریبا نزدیک صفر است، گفت: سرمایه‌گذاری در زمینه احداث واحد‌های اقامتی، بوم‌گردی‌ها، مجتمع‌های گردشگری و تفریحی، و پروژه‌های تفریحی و آبی در پشت سد‌های استان و ... از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی هستند.

او تصریح کرد: در سایه تدابیر استاندار آذربایجان غربی، رفت و آمد مقامات کشوری به استان افرایش یافته است به‌طوری که در سال جاری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دو بار به آذربایجان غربی سفر کرده و همچنین ۱۵ نفر از مدیران وزارت‌خانه به استان سفر داشتند که نتیجه این سفر‌ها نیز افزایش اعتبارات است.

صفری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ رتبه استان در ارزیابی‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جایگاه ۲۱ قرار داشت که با انجام اقدامات جهادی و تلاش‌های همکاران، در سال ۱۴۰۳، آذربایجان غربی با یک جهش ۱۸ پله‌ای به جایگاه سوم کشوری رسیده است.

او اضافه کرد: یکی از برکات همایش اینوا ایجاد همدلی در بین مسئولان آذربایجان غربی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در استان بوده و راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در محل عمارت خورشید ارومیه با بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در تحقق این امر کمک شایانی کرده است، هر کدام از دستگاه‌های اداری آذربایجان غربی، یک نماینده در این مرکز دارد تا به سوالات و خواسته‌های سرمایه‌گذاران پاسخ دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در شرایط حال کشور، مشارکت فعال بخش خصوصی به رونق و توسعه اقتصادی آذربایجان غربی می‌انجامد بنابراین ما نیز به نوبه خود قدردان حضور سرمایه‌گذاران در استان بوده و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنیم.

صفری ادامه داد: از ۵۶ پروژه سرمایه‌گذاری در حال اجرا توسط بخش خصوصی، ۱۳ مورد مربوط به احداث هتل است و با بهره‌برداری از این پروژه‌ها دو هزار تخت جدید به ۶۸۵۰ تخت اقامتی فعلی استان افزوده می‌شود.

او با اشاره به تعداد آثار جهانی استان گفت: در حال حاضر آذربایجان غربی دارای ۶ اثر ثبت جهانی بوده و در کنار آن، پرونده ثبت جهانی روستای حسنلو نقده و مسجد جامع ارومیه برای ثبت نهایی در حال پیگیری است.

صفری اضافه کرد: ۳۰ میلیارد تومان بعد از بازدید استاندار آذربایجان غربی از روستای حسنلو نقده با هدف تکمیل نواقص پرونده ثبت جهانی این روستا مصوب شده است و امیدواریم در سال‌های آینده این روستا به ثبت جهانی برسد و در ارتباط با مسجد جامع ارومیه نیز در حال حاضر الحاقات اضافی مسجد در حال برچینی بوده و مقدمات لازم برای انتقال مدرسه علوم دینی داخل مسجد نیز به پاساژ نارون در حال انجام است که در این مسیر همدلی و پیگیری‌های استاندار و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار ارومیه قابل تقدیر است.