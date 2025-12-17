پخش زنده
امروز: -
رویداد سهروزه «هکاتون تهران» با محوریت طراحی و تولید بازیهای جدی، به میزبانی مرکز نوآوری قوه مقننه و با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای و مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رقابت نوآورانه که در زمستان امسال آغازگر فصل تازهای از ایدههای فناوری و سرگرمیهای هدفمند خواهد بود، میزبان طراحان، برنامهنویسان، هنرمندان و ایدهپردازان جوان از سراسر کشور است تا در مدت کوتاهی، نمونه اولیه یک بازی جدی با رویکرد آموزشی، فرهنگی یا اجتماعی را خلق کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد، هکاتون تهران که از تاریخ ۲ تا ۴ دیماه به میزبانی مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار میشود فرصتی برای همافزایی بین نهادهای آموزشی و قانونگذاری در جهت توسعه صنعت بازیهای دیجیتال با اهداف ملی و اخلاقی فراهم میکند.