مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد: در پی اعلام هشدار هواشناسی، همهی پایگاههای امدادونجات و مراکز کشیک اضطراری شعب و خانههای هلال در سطح استان یزد در حالت آماده باش قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد عشقی با اشاره به هشدار هواشناسی اظهار کرد: درپی نفوذ سامانه سرد و بارشی به استان یزد و تشدید آن از روز پنجشنبه، نیروهای عملیاتی هلالاحمر در حالت آماده باش قرار گرفتند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: ۱۳ پایگاه ثابت امدادونجات، ۱۲ کشیک اضطراری شعب، تیم واکنش سریع مرکز استان، یک مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC)، یک پایگاه امداد و نجات کوهستان و تمامی خانههای هلال در سطح استان در آماده باش و آماده امدادرسانی به هموطنان هستند.
وی به مردم توصیه کرد تا مساعد شدن وضعیت جوی از تردد غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و برفگیر خودداری کرده و در صورت تردد ضروری حتما مجهز به زنجیر چرخ، سوخت کامل و لوازم گرمایشی باشند و اقلام خوراکی از قبیل بیسکوییت، کشمش و خرما به همراه داشته باشند.
عشقی گفت: رانندگان نیز هنگام عبور از گردنهها و مسیرهای برفگیر حتما زنجیرچرخ به همراه داشته باشند، قبل از حرکت از پر بودن باک خودرو و سالم بودن تجهیزاتی مانند برفپاک کن، بخاری و ... مطمئن شوند، تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در محورهای دارای مهگرفتگی نیز استفاده از چراغ مهشکن و روشن کردن چراغها حتی در طول روز توصیه میشود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با توصیه مجدد به هموطنان، عنوان کرد: از هموطنان درخواست داریم که در صورت امکان از ترددهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی و برفگیر خودداری و به هشدارهای هواشناسی توجه کنند. همچنین کوهنوردان و گردشگران برنامههای خود را مبنی بر عزیمت به مناطق کوهستانی کمیبه تعویق بیندازند.
عشقی خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و یا به نزدیکترین پایگاه امدادی هلال احمر مراجعه کنند.