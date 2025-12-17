به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در مراسمی با حضور محسن مشایخی فرماندار آغاجاری، معاون اداره کل آموزش و پرورش استان، باقری اصل بخشدار جولکی، مرتضوی رئیس اداره آموزش و پرورش، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر جولکی ۲ زمین چمن مصنوعی در مدرسه میرکریم تقوی شهر جولکی و مدرسه شهریار روستای آب باران دو به بهره برداری رسید.

محسن مشایخی اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته و مساعدت اداره کل آموزش و پرورش استان چمن‌های مصنوعی در این مدرسه‌ها نصب شده است که موجب افزایش سرانه ورزشی در مدارس و ایجاد نشاط و شادابی در بین دانش آموزان می‌شود.

وی افزود: در حاشیه این افتتاحیه‌ها مقرر شد اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، چند چمن مصنوعی دیگر جهت نصب در سایر مدارس شهرستان تامین کند و در اختیار اداره آموزش و پرورش آغاجاری قرار دهد.