شهردار قوشچی از برگزاری یازدهمین همایش حمل و نقل رانندگان در این شهر به مناسبت فرا رسیدن هفته حمل و نقل روز ۵‌شنبه ۲۷ آذر ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رامین عیوض‌نژاد شهردار قوشچی اظهار کرد: یازدهمین همایش حمل و نقل رانندگان شهر قوشچی به مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل با حضور مسئولان، رانندگان، خانواده‌ها و ... روز ۵‌شنبه ۲۷ آذر ماه در ارومیه برگزار می‌شود.

عیوض‌نژاد گفت: یکی از مهم‌ترین رویداد‌هایی که برای این روز با همت نهاد‌های متولی برنامه‌ریزی شده است، رژه ماشین‌آلات سنگین است، به طوری که می‌توان اذعان کرد بزرگترین رژه سنگین‌سواران سطح کشور در قوشچی رقم خواهد خورد.

وی گفت: مهم‌ترین هدفی که از برپایی این رژه دنبال می‌کنیم این است که مردم بدانند رانندگان ماشین‌آلات سنگین تا چه اندازه تلاشگر و فعال بوده و در پیشبرد برنامه‌های کشورمان تاثیرگذار هستند حال آنکه به رغم همه این زحمات به ندرت از آنها یاد می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: در برهه‌های حساس تاریخی اعم از شیوع ویروس کرونا، جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات و ... سایر اصناف و مشاغل تعطیل می‌شوند ولی رانندگان ماشین‌آلات سنگین‌تر در این ایام خاص جدی‌تر از همیشه پای کار هستند.

شهردار قوشچی با بیان اینکه اوج فداکاری رانندگان را در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی شاهد بودیم، گفت: در آن ایام حساس، حضور و همکاری رانندگان در انتقال سریع و ایمن تجهیزات و پشتیبانی از رزمندگان، نقش بسزایی در افزایش سرعت عمل و توان رزمی داشته است، پس این فداکاری رانندگان هرگز از یاد نخواهد رفت.

وی با اشاره به روحیه بالای ولایت مداری و تعهد این رانندگان به نظام و انقلاب اسلامی گفت: اقدامات خداپسندانه رانندگان نشان‌دهنده روحیه ایثار، همدلی و اتحاد ملت ایران در دفاع از کیان اسلامی و تمامیت ارضی کشور می‌باشد و قدردان زحمات‌شان هستیم.

عیوض‌نژاد با بیان اینکه در این مراسم از رانندگان نمونه و افرادی که فرزندان موفقی را به جامعه تحویل داده‌اند، تجلیل خواهیم کرد، گفت: راننده‌ها به صورت شبانه‌روزی در کوه و کمر هستند و مدت کمی را کنار فرزندان خود می‌باشند ولی با این همه توانسته‌اند فرزندانی خوبی را تربیت کرده و از آنها حمایت کنند تا به مدارج بالای علمی و شغلی دست پیدا کنند، که لازم است به عنوان پدر نمونه شناخته شده و الگو قرار گیرند.