به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد سلیمانی امام جمعه لاهیجان در این مراسم، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی کامل ایمان، عفاف و بصیرت برای همه زنان و مردان جامعه اسلامی دانست و گفت: بانوی ایرانی با تأسی از سیره آن حضرت، همواره نقش مؤثری در حفظ هویت دینی و فرهنگی کشور داشته است.

وی افزود: رفتار، کردار و سیره متعالی حضرت زهرا (س) باید به عنوان الگوی کامل در زندگی فردی و اجتماعی همگان مورد توجه قرار گیرد.