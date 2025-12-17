رئیس هیئت‌مدیره صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل و دبیر انجمن شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند حمل‌ونقل، نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک هوشمند را بستری مؤثر برای هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت، توسعه هوشمندسازی و تحقق اهداف ترانزیتی کشور در مسیر برنامه هفتم توسعه عنوان کردند.

نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک هوشمند؛ نقطه اتصال فناوری، سرمایه و بازار برای تحقق اهداف ترانزیتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با بیست‌وششم آذر، روز حمل‌ونقل، نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک هوشمند با تمرکز بر فناوری‌های نوین، هوشمندسازی و توسعه لجستیک برگزار شد.

پیمان اسراری، دبیر انجمن شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند حمل‌ونقل، با تبریک روز حمل‌ونقل به فعالان این صنعت، گفت: نمایشگاه امسال با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته، تمرکز ویژه‌ای بر هوشمندسازی، فناوری و ایجاد هم‌افزایی میان بازیگران صنعت حمل‌ونقل داشته است.

به گفته وی، گذار از شیوه‌های سنتی به مدل‌های الکترونیکی و هوشمند، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در مسیر توسعه حمل‌ونقل کشور است.

اسراری با اشاره به شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ‌مقیاس هوشمند از سال ۱۳۹۸ افزود: هم‌اکنون ۶۸ شرکت بزرگ‌مقیاس در کشور فعال هستند که حدود ۳۵ درصد از حمل‌ونقل کشور، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معدنی و فولادی را راهبری می‌کنند. این شرکت‌ها با در اختیار داشتن حدود ۲۵ هزار دستگاه ناوگان ملکی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و توسعه لجستیک ایفا می‌کنند.

در ادامه غلامحسین مصلح، رئیس هیئت‌مدیره صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل، نمایشگاه امسال را «چشم‌اندازمحور و پربار» توصیف کرد و گفت: هم‌افزایی فناوری، سرمایه‌گذاری و ناوگان‌داری در این نمایشگاه، زمینه‌ساز رشد اقتصاد حمل‌ونقل و احیای لجستیک کشور شده است. وی تأکید کرد: توسعه ترانزیت و تحقق هدف جابه‌جایی ۸۰ میلیون تن کالای ترانزیتی، نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و سیاست‌گذاران است.

مصلح با اشاره به جایگاه تاریخی ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه افزود: ایران همواره شاهراه اصلی تجارت در منطقه بوده و امروز نیز با تکیه بر هوشمندسازی، فناوری و مشارکت بخش خصوصی می‌توان جایگاه کشور را در کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب احیا کرد.

به گفته کارشناسان، نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک هوشمند با ایجاد بستر تعامل میان فعالان حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، می‌تواند به‌عنوان محرکی جدی برای اجرای پروژه‌های بزرگ لجستیکی و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی حمل‌ونقل ایفای نقش کند.