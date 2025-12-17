صحن حضرت زهرا (س) در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) امروز با حضور تولیت آستان علوی، مسئولان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی به طور رسمی افتتاح می‌شود.

صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف افتتاح می‌شود صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف افتتاح می‌شود صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف افتتاح می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح عظیم که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، پس از ۱۴ سال تلاش مهندسان و هنرمندان ایرانی و با مشارکت عاشقان اهل‌بیت (ع) از سراسر جهان به پایان رسید.

نام‌گذاری این صحن با پیشنهاد سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی و تأیید آیت‌الله العظمی سیستانی انجام شد تا یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) در جوار حرم علوی زنده بماند.

ابعاد و ویژگی‌های طرح

صحن حضرت زهرا (س) در زمینی به مساحت ۶۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۲۰ هزار مترمربع احداث شده است. این طرح پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی، سومین طرح بزرگ توسعه اماکن مذهبی در جهان اسلام محسوب می‌شود.

بخش زیارتی؛ ظرفیت عظیم برای زائران

بخش زیارتی این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۹ هزار مترمربع و با زیربنای ۸۵ هزار مترمربع ساخته شده و ظرفیت پذیرش حداکثر ۱۰۰ هزار نفر در ساعت را دارد.

بخش زیارتی شامل سه طبقه شبستان، صحن روباز، حوزه علمیه، واحد‌های درمانی، تأسیسات فنی و سرویس‌های بهداشتی است. تزئینات داخلی آن با بیش از ۱۲۰۰ ستون سنگی و ۸۰۰ گنبد داخلی، جلوه‌ای باشکوه از معماری اسلامی ـ ایرانی را به نمایش گذاشته است.

بخش غیرزیارتی؛ خدمات فرهنگی و رفاهی

بخش غیرزیارتی صحن شامل موزه، کتابخانه با ظرفیت بیش از ۲۵۰ هزار جلد کتاب، مهمان‌سرا و مضیف با توان پخت ۱۰ هزار وعده غذا در هر نوبت، طهارت‌خانه با ۹۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و پارکینگ اختصاصی است.

همچنین بخش اداری و اطلاع‌رسانی با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع برای مدیریت و خدمات‌رسانی به زائران طراحی شده است.

جلوه‌های معماری ایرانی ـ اسلامی

صحن حضرت زهرا (س) به‌عنوان موزه‌ای زنده از هنر معماری ایرانی ـ اسلامی شناخته می‌شود. بزرگ‌ترین مقرنس در فضا‌های اسلامی در این صحن بنا شده و کتبیه‌خط‌های آن با آیات قرآن، روایات اهل‌بیت (ع) و ادعیه مفاتیح‌الجنان مزین شده‌اند. رسمی‌بندی، یزدی‌بندی، گچ‌کاری و معرق‌کاری در نما‌های بیرونی نیز جلوه‌ای چشم‌نواز و ماندگار به این مجموعه بخشیده است.

تکمیل طرح طی ۱۴ سال

با تکمیل و افتتاح صحن حضرت زهرا (س)، حرم مطهر علوی اکنون دارای فضا‌های زیارتی و فرهنگی مدرن با الهام از معماری اصیل ایرانی ـ اسلامی است. این صحن نه‌فقط ظرفیت پذیرایی از صد‌ها هزار زائر دارد، بلکه به‌عنوان نمادی از عشق، ایمان و هنر ایرانی در جهان اسلام شناخته می‌شود.