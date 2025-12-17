پخش زنده
صحن حضرت زهرا (س) در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) امروز با حضور تولیت آستان علوی، مسئولان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی به طور رسمی افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این طرح عظیم که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، پس از ۱۴ سال تلاش مهندسان و هنرمندان ایرانی و با مشارکت عاشقان اهلبیت (ع) از سراسر جهان به پایان رسید.
نامگذاری این صحن با پیشنهاد سردار شهید حاجقاسم سلیمانی و تأیید آیتالله العظمی سیستانی انجام شد تا یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) در جوار حرم علوی زنده بماند.
ابعاد و ویژگیهای طرح
صحن حضرت زهرا (س) در زمینی به مساحت ۶۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۲۰ هزار مترمربع احداث شده است. این طرح پس از مسجدالحرام و مسجدالنبی، سومین طرح بزرگ توسعه اماکن مذهبی در جهان اسلام محسوب میشود.
بخش زیارتی؛ ظرفیت عظیم برای زائران
بخش زیارتی این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۹ هزار مترمربع و با زیربنای ۸۵ هزار مترمربع ساخته شده و ظرفیت پذیرش حداکثر ۱۰۰ هزار نفر در ساعت را دارد.
بخش زیارتی شامل سه طبقه شبستان، صحن روباز، حوزه علمیه، واحدهای درمانی، تأسیسات فنی و سرویسهای بهداشتی است. تزئینات داخلی آن با بیش از ۱۲۰۰ ستون سنگی و ۸۰۰ گنبد داخلی، جلوهای باشکوه از معماری اسلامی ـ ایرانی را به نمایش گذاشته است.
بخش غیرزیارتی؛ خدمات فرهنگی و رفاهی
بخش غیرزیارتی صحن شامل موزه، کتابخانه با ظرفیت بیش از ۲۵۰ هزار جلد کتاب، مهمانسرا و مضیف با توان پخت ۱۰ هزار وعده غذا در هر نوبت، طهارتخانه با ۹۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و پارکینگ اختصاصی است.
همچنین بخش اداری و اطلاعرسانی با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع برای مدیریت و خدماترسانی به زائران طراحی شده است.
جلوههای معماری ایرانی ـ اسلامی
صحن حضرت زهرا (س) بهعنوان موزهای زنده از هنر معماری ایرانی ـ اسلامی شناخته میشود. بزرگترین مقرنس در فضاهای اسلامی در این صحن بنا شده و کتبیهخطهای آن با آیات قرآن، روایات اهلبیت (ع) و ادعیه مفاتیحالجنان مزین شدهاند. رسمیبندی، یزدیبندی، گچکاری و معرقکاری در نماهای بیرونی نیز جلوهای چشمنواز و ماندگار به این مجموعه بخشیده است.
تکمیل طرح طی ۱۴ سال
با تکمیل و افتتاح صحن حضرت زهرا (س)، حرم مطهر علوی اکنون دارای فضاهای زیارتی و فرهنگی مدرن با الهام از معماری اصیل ایرانی ـ اسلامی است. این صحن نهفقط ظرفیت پذیرایی از صدها هزار زائر دارد، بلکه بهعنوان نمادی از عشق، ایمان و هنر ایرانی در جهان اسلام شناخته میشود.