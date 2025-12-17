فرمانده کل انتظامی کشور گفت: اجرای هوشمندانه و هماهنگ طرح زمستانی ۱۴۰۴ می‌تواند گامی مؤثر در حفظ جان مردم و کاهش حوادث جاده‌ای باشد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان روز چهارشنبه در آیین آغاز طرح زمستانی ۱۴۰۴، گفت: طرح زمستانی ۱۴۰۴ با مشارکت هشت دستگاه و به‌کارگیری بیش از ۹۱ هزار نیرو با هدف کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی تردد در جاده‌ها و شهر‌ها اجرا می‌شود.

وی با اشاره به آمار سالانه حدود ۲۰ هزار جان‌باخته در حوادث رانندگی افزود: این میزان تلفات قابل قبول نیست و کاهش آن باید به‌عنوان یک اولویت ملی دنبال شود؛ البته کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین است.

سردار رادان ادامه داد: ایمن‌سازی جاده‌ها، حذف نقاط حادثه‌خیز، تقویت ناوگان‌های امدادی و افزایش ظرفیت مراکز درمانی، از الزامات اصلی کاهش حوادث ترافیکی است.

فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر هوشمندسازی مدیریت ترافیک گفت: توسعه سامانه‌های الکترونیکی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه کنترل ناوگان و خودروی متصل، باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: طرح زمستانی ۱۴۰۴ با حضور مستمر پلیس، دستگاه‌های امدادی و خدماتی اجرا می‌شود و هدف آن ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به کاربران جاده‌ای در فصل سرماست.

فرمانده کل انتظامی کشور از رانندگان به‌ویژه فعالان حمل‌ونقل عمومی و دارندگان خودرو‌های شخصی خواست با رعایت دقیق قوانین، پلیس را در کاهش حوادث رانندگی همراهی کنند.

سردار رادان افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از رانندگان به‌عنوان متخلفان حادثه‌ساز، نقش مؤثری در بروز تصادفات دارند، در حالی که بیشتر رانندگان قانون‌مدار هستند.

وی افزود: ضروری است پلیس راه و راهور با تمرکز بر این گروه محدود، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند تا امنیت و جان عموم شهروندان حفظ شود.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: برخورد با تخلفات رانندگی به‌منظور حفظ جان مردم انجام می‌شود و هدف از سخت‌گیری‌ها، پیشگیری از وقوع حوادث است.

سردار رادان با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین گفت: مشارکت بخش خصوصی در حوزه سامانه‌های هوشمند، تشخیص تخلفات و استفاده از هوش مصنوعی باید تا پایان سال ۱۴۰۴ در جاده‌های پرخطر و شهر‌های پرترافیک اجرایی شود.

وی بر پیگیری موضوع «خودروی متصل» با همکاری وزارت راه و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد: رئیس پلیس راهور فراجا را مکلف به پیگیری مسئله استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنترل هوشمند ترافیکی می‌دانیم.

طرح ترافیک زمستانی در جاده‌های کشور با مشارکت بیش از ۹۱ هزار نیروی امدادی، خدماتی و انتظامی امروز چهارشنبه ۲۶ آذر آغاز شد. این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد در فصل سرما و خدمت‌رسانی مطلوب به هموطنان اجرا می‌شود.

طرح ترافیک زمستانی هر ساله با آغاز فصل سرما و به‌منظور مدیریت تردد، پیشگیری از حوادث ناشی از شرایط جوی و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و انتظامی در محور‌های مواصلاتی کشور اجرا می‌شود.