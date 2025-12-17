پخش زنده
استاندار زنجان با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان تحصیلکرده در پیشبرد اهداف توسعهای استان گفت: افزایش حضور و سهم زنان در مناصب مدیریتی، یکی از اولویتهای اصلی دولت وفاق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صادقی با اشاره به ظرفیت بالای نیروی انسانی زن در استانداری زنجان گفت: میانگین تحصیلات بانوان شاغل در استانداری در مقطع کارشناسی ارشد است که این امر نشاندهنده توانمندی و ظرفیت ارزشمندی است که باید بیش از پیش در حوزههای مدیریتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور تأکید ویژهای بر افزایش حضور بانوان در مناصب مدیریتی کشور دارند، افزود: این رویکرد یکی از ارکان اساسی سیاستهای دولت وفاق به شمار میرود و استانداران نیز موظفاند بستر لازم را برای نقشآفرینی مؤثرتر بانوان در مسئولیتهای مدیریتی فراهم کنند.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه مطالبات بانوان شاغل صرفاً به مسائل معیشتی محدود نمیشود،گفت: مهمترین خواسته بانوان، برخورداری از فرصتهای برابر، تکریم و احترام، و توجه واقعی به تواناییها و اثرگذاری آنان است. محیط کار باید محیطی محترمانه، آرام و مبتنی بر اعتماد باشد، چرا که بخش قابل توجهی از زمان مفید زندگی افراد در محل کار سپری میشود.
صادقی با تأکید بر عدالت جنسیتی و ارتقای بهرهوری سازمانی افزود: ایجاد فضای کاری سرشار از احترام و اعتماد، موجب افزایش تعلق خاطر و وفاداری کارکنان میشود. از سوی دیگر، مأموریت اصلی استانداری، راهبری، نظارت، ارزشیابی و اصلاح روندهاست و تحقق این مأموریت بدون توجه به سرمایه انسانی ممکن نخواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر نقش کارکنان در اصلاح مسیر خدمترسانی افزود: کارکنان استانداری باید خود را اصلاحکننده روندها و اثرگذار بر فرآیندهای توسعه استان بدانند. هرچه نگاه ما به عدالت، احترام و توانمندسازی نیروی انسانی عمیقتر باشد، بهرهوری سازمانی و کیفیت خدمترسانی نیز افزایش خواهد یافت.