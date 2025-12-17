پخش زنده
۳۲ درصد اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی سالجاری در شهرستان اشنویه تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان با بیان اینکه امسال برای اجرا و تکمیل طرحهای عمرانی در حوزههای مختلف ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است، از افزایش تخصیص اعتبارات از ۱۴ درصد به ۳۲ درصد خبر داد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته در دوماه گذشته ۵۰ میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب تخصیص یافته که معادل ۳۲ درصد کل اعتبارات است.
سلام مام عزیزی، از دستگاههای اجرایی خواست با پیگیری و نظارت مستمر در اجرا و تکمیل طرحهای عمرانی بویژه پروژههای نیمه تمام تسریع نمایند.
مام عزیزی، همچنین با اشاره به اهمیت نظارت مستمر میدانی بر پروژهها گفت: پیگیری دقیق و بازدیدهای منظم باعث میشود مشکلات و موانع موجود سریعتر شناسایی و رفع شوند و اجرای پروژهها با کیفیت و سرعت بیشتری پیش برود.
سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه، ابراز امیدواری کرد با همکاری مستمر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و نگاه ویژه مقام عالی استان، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرستان با قوت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا زمینهساز توسعه پایدار، متوازن و همهجانبه این منطقه فراهم شود.