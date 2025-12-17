معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از آمادگی کامل داروخانه‌های استان فارس در شرایط ناپایدار جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در پی صدور هشدار‌های هواشناسی مبنی بر بارش برف، باران و احتمال بروز سیلاب در برخی مناطق استان، اعلام کرد: تمامی داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند.

محمدجواد خشنود افزود: معاونت غذا و دارو دانشگاه با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده، تمهیدات لازم را برای تأمین مستمر دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام ضروری سلامت‌محور و شیرخشک پیش‌بینی کرده و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مسوولان فنی و مدیران داروخانه‌ها خواست ضمن حفظ آمادگی کامل و ارائه خدمات طبق ضوابط، در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، مراتب را در اسرع وقت به این معاونت اعلام کنند.