پخش زنده
امروز: -
رتبه اول سطح زیر کشت نخیلات کشور به سیستان وبلوچستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این خبر که سیستان وبلوچستان رتبه اول سطح زیر کشت نخیلات کشور را دارد گفت: طی سالهای اخیر رتبه اول تا چهارم تولید محصول خرما به سیستان وبلوچستان اختصاص یافته است.
سعید نارویی گفت یکی از اهدافی که سازمان جهاد کشاورزی بخصوص مدیریت باغبانی بدنبال دست یابی آن است افزایش ضریب مکانیزاسیون باغات خرمای استان است.
وی گفت:از آنجایی که افزایش هزینههای کارگری و وجود باغات درجه دوو سه در سطح استان یکی از مهمترین معظلات تولید کنندگان بود ضرورت افزایش آموزش ضریب مکانیزاسیون احساس شد و این اقدام با استفاده از تحهیزات جدید وبروز در سطح باغات استان شروع شد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: برای آشنایی باغداران منطقه کلاسهای آموزشی استفاده از تجهیزات جدیددر نخلستانها برگزار شده است.
وی بیان کرد: در کلاسهای آموزشی چگونگی استفاده از تجهیزات سرشاخه خرد کن، گرده افشانی نخیلات و استفاده از تجهیزات بالا رونده نخل وخوشه چینی بدون آسیب آموزش داده میشود.