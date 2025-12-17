به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این جلسه اعلام کرد: «کارگروه ویژه‌ای برای پایش برنامه‌ها و اقدامات صنعت، معدن و تجارت استان یزد تشکیل می‌شود و تصمیم‌های جلسات مشترک با مسئولان استان، به‌صورت هفتگی پیگیری و نتایج آن بررسی خواهد شد.»

وی همچنین بر ضرورت اجرای تعهدات مدیران پیشین و همکاری دوطرفه بین استان و ایمیدرو به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه یزد تأکید کرد.

در این نشست، موضوعاتی مانند هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، اشتغال‌زایی، تأمین نقدینگی طرحهای عمرانی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، آموزش و ارتقای سلامت استان، و نقش ایمیدرو در اجرای برنامه هفتم پیشرفت مورد بحث قرار گرفت.

نشست هم‌اندیشی مقام‌های دولتی و فعالان اقتصادی یزد با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، محمد مسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو و معین استان و نمایندگان مجلس و مدیران معدنی برگزار شد.

حاضران شامل محمدرضا صباغیان نماینده مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست، جلیل میر محمدی نماینده تفت و میبد، مصطفی پوردهقان نماینده اردکان، فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو و تورج زارع مدیرعامل ایمپاسکو بودند.