به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی عباسی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمانی در سطح حوزه استحفاظی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهم مقادیری اموال مسروقه نیز کشف شد؛ گفت:شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، بلافاصله مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.