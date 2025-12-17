پخش زنده
هیئت ارزشگذاری اموال و داراییهای بانک آینده، مجوز قیمتگذاری بیش از ۱۰۰ شعبهی این بانک را که در فهرست انتقال به بانک ملی ایران قرار دارند، صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامهی اجرای مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در چارچوب فرآیند گزیر بانک آینده، هیئت ارزشگذاری اموال و داراییهای این بانک، مجوز قیمتگذاری بیش از ۱۰۰ شعبهی بانک آینده را که در فهرست انتقال به بانک ملی ایران قرار دارند، صادر کرد.
بر اساس این تصمیم، عملیات قیمتگذاری این شعب با مجوز هیئت، توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با رعایت کامل ضوابط قانونی، استانداردهای کارشناسی و الزامات شفافیت انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، تسریع در تعیین تکلیف داراییها و فراهمسازی بستر اجرای تصمیمات واگذاری در چارچوب فرآیند گزیر است.
هیئت ارزشگذاری تأکید کرده است که تمامی مراحل کارشناسی با دقت حرفهای، مستندسازی کامل و رعایت حقوق عمومی و منافع سهامداران انجام میشود و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.